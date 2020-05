Soutien solidaire du Rotary District 1730 : "opération coup de pouce aux entreprises Corses"

Confortant les plans de sauvegarde des différents structures économiques régionales, nationales et internationales du Rotary International durant la période de confinement, le Rotary District 1730 qui a notamment pour mission d’accompagner les nouvelles générations d’entrepreneurs au sein des territoires de la Corse, des Alpes-Maritimes, du Var et de la Principauté de Monaco dans leur développement a mis en place le 30 mars 2020 une plateforme communautaire de conseils personnalisés à distance.Elle est animée par un large éventail d’experts rotariens ou non, Inscrits sur la plateforme www.coupdepouce.rotary1730.org Ces experts en gestion d’entreprise offrent ainsi durant cette période inédite, de leur temps de travail en bénévolat pour solutionner au quotidien, selon leurs domaines de compétences les problématiques techniques ou managériales de décideurs, indépendants, commerçants et artisans régionaux en difficulté.L’Opération « Coup de Pouce » privilégie les 9 secteurs d’intervention : La Finance, le Juridique, la stratégie, les Ressources Humaines et le Management, la négociation; la logistique, le télétravail et l’informatique, l’accompagnement personnel, le Commercial et le Marketing