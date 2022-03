Soutien à Yvan Colonna : le PNC souscrit à l'appel à l'apaisement des syndicats étudiants

La rédaction le Mardi 8 Mars 2022 à 19:57

Dans un communiqué le PNC et le groupe Avanzemu à l'assemblée de Corse saluent et soutiennent la jeunesse corse qui "s'expose à la répression pour faire entendre et respecter sa soif de justice". Ils souscrivent également "à son appel à l'apaisement devant les collèges et lycées, au regard des risques encourus par les militants les plus jeunes."