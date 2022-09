Sorio : Une messe de requiem pour l'Artsakh

Ce jour n’a pas été choisi au hasard par Charles Sansonetti, Serge Norayan, Hervé Cheuzeville, respectivement trésorier président de l’association AMICA puisqu’elle se situe 2 ans, jour pour jour, après le déclenchement de la guerre des 44 jours

« Dans le contexte des incessantes violations azerbaïdjanaises du cessez-le-feu et de l’attaque lancée par l’armée azerbaïdjanaise le 12 septembre contre le territoire arménien, l’AMICA exprime sa solidarité avec le peuple arménien d’Artsakh qui est sans protection, seul, face à la soldatesque du dictateur de Bakou qui veut le contraindre à abandonner ses terres ancestrales » déclare H. Cheuzeville.

Ce 27 septembre 2022, à 15h une messe sera donc célébrée à la chapelle Sant’Antone de Sorio dans le Haut-Nebbiu. « Les montagnes qui entourent la chapelle ne sont pas sans rappeler celles de l’Artsakh » souligne H. Cheuzeville. « Saint Antoine le Grand, ou Antoine d'Égypte, fondateur du monachisme chrétien est vénéré par l’Église catholique romaine et par les Églises des trois conciles qui incluent l'Église Apostolique Arménienne. À lui seul, il constitue un trait d’union supplémentaire entre l’Arménie et la Corse, où il est connu sous le nom de Sant’ Antone u rimitu, Saint Antoine l’ermite ».

L’officiant sera le Père Aram Ghazaryan, prêtre de la Cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs de Marseille. Il sera accompagné par le diacre Mourad Meremetci, et le sous-diacre Aram Balyan. Cette messe sera célébrée en présence de Robert Azilazian, Président du Conseil diocésain de l’Église apostolique arménienne de France et du CCAF-Sud de Marseille.