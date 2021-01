Sondage : le télétravail plébiscité par les lecteurs de CNI

.Dans la nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise publiée mercredi 6 janvier 2021, le ministère du Travail et de l’Emploi permet en effet à certains salariés de revenir au présentiel un jour par semaine « s’ils en expriment le besoin » et avec l’accord de leur employeur.



73% ne se disent pas fatigués du télétravail



Une possibilité qui ne semble pas franchement enchanter les Corses, si l’on en croit notre sondage réalisé sur Instagram auprès de nos lecteurs les 5 et 6 janvier derniers. À la question « Êtes-vous fatigués du télétravail ? », ils sont 73% à répondre « non », sur les 2 250 réponses reçues. Une tendance qui semble bien différente de celle observée sur le continent. En effet, selon un sondage Ifop publié en décembre, 63% des des salariés de Paris et de sa petite couronne préfèrent travailler la majorité de leur temps au bureau, au moins trois jours par semaine. Seuls 8% d’entre eux souhaitent travailler exclusivement à distance.



Un gain de temps



Alors pourquoi un tel engouement pour le télétravail chez nos lecteurs ? Nous leur avons posé la question. Parmi les réponses les plus données, c’est la gestion du temps qui arrive en pôle position. « Pour bosser on ne perd pas de temps » écrit un internaute. Un « Gain de temps de trajet » pour Marie-Do. Ce qui laisse « Plus de temps pour la famille » comme l’indique Dannalia. Un avantage reconnu par Elodie, qui met néanmoins un bémol : « Inconvénient : isolement » nous précise t-elle. Et elle n'est pas la seule : selon la ministre du travail Elisabeth Borne, « plus de la moitié » des salariés en télétravail cinq jours sur cinq souffriraient de l'isolement.



Isolés mais pas pressés de retrouver leurs collègues



Pour autant, nos lecteurs ne semblent pas pressés de retrouver leurs collègues de travail : lorsque nous leur demandons si ces derniers leur manquent, 64% des 1 200 personnes interrogées répondent par la négative. Une réponse qui peut sembler un peu abrupte, sauf à se fier à l’explication d’Helena : « Quand ils sont dans notre coeur, nos collègues ne nous manquent pas ».