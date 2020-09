Sommet du Med 7 à Ajaccio : plan de circulation et stationnement règlementé

C.-V. M le Mardi 8 Septembre 2020 à 19:00

A l'occasion du Med 7 et de l'arrivée dès ce mercredi du président de la République Emmanuel Macron, Ajaccio et la Corse-du-Sud s'apprêtent à vivre 2 journées que l'on qualifiera de difficiles. En tout on ne pourra pas circuler comme l'on veut et l'on ne pourra pas stationner où l'on peut dans la Cité Impériale, notamment à proximité de la préfecture et de la Maison Carrée. Pour ne pas vous attirer les foudres des forces de l'ordre, qui débarquent en nombre en Corse-du-Sud, prenez connaissance des dispositions arrêtées pour la circonstance par la ville d'Ajaccio

