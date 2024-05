Solidarité avec les aînés du Haut-Taravo : Une charte signée à Cozzano

Ce mardi 29 mai une rencontre rassemblant les acteurs locaux autour du maire Jean-Jacques Ciccolini a eu lieu à la mairie de Cozzano. L'objectif : la signature d'une charte de solidarité avec les aînés du Haut-Taravo. Parmi les signataires du document Evelyne Galloni d'Istria, représentante élue à la Collectivité de Corse, Christian Porta, directeur de la MSA de Corse, Céline Zicchina, à la tête de Promotion Santé Corse, et André Quastana, président de l'ADMR 2A.

La décision d'initier cette démarche revient à la commune de Cozzano, qui cherche ainsi à apporter des solutions concrètes aux défis du vieillissement démographique du Haut-Taravo. Avec près de 38,4 % de la population du bassin âgée de plus de 65 ans et une offre de soins et d'hébergement limitée, il est impératif d'agir rapidement. C'est dans cet esprit que la MSA de Corse a pris les rênes de ce projet, en partenariat avec d'autres acteurs locaux tels que la Collectivité de Corse, la Fédération ADMR de Corse-du-Sud et Promotion Santé Corsica.



Cette initiative englobe dix communes, toutes engagées dans un effort commun pour améliorer la qualité de vie des aînés. Mais cet accord transcende les frontières administratives pour s'attaquer à un problème universel : l'isolement des personnes âgées et le manque de services dans les régions rurales isolées. Il prévoit une action concertée pour maintenir les liens intergénérationnels et fournir des services de santé et d'hébergement à proximité.

Le lancement de cette initiative sera marqué par un diagnostic territorial approfondi visant à identifier les besoins spécifiques des aînés du territoire. Il s'inscrit dans la continuité de l'engagement de la MSA de Corse à dynamiser les zones rurales, à briser l'isolement des personnes âgées et à leur offrir un accès équitable à la culture et aux loisirs.

Cette charte de solidarité n'est pas la première du genre : en 2016, la MSA de Corse avait déjà affirmé son engagement en signant la charte « E cinque Pieve di Balagna ».