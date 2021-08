Solidarité après les incendies : 10 tonnes de fourrage partent de Corse pour les agriculteurs sardes d'Oristano

L’Associu Popoli del mari va envoyer un premier convoi en Sardaigne dans l’Oristano afin de venir en aide aux agriculteurs sardes touchés par le terrible incendie d’Oristano. Il partira le 19 aout au matin d’Aleria et apportera plus de 10 tonnes fourrage et des compléments alimentaires qui seront distribués directement aux sinistrés de l’Oristanese en passant par Bunifaziu et Santa Teresa.



" Nous tenons à remercier tous ceux qui ont rendu cette opération possible en Corse comme en Sardaigne. D’autres initiatives doivent suivre. Nous appelons l’ensemble de la profession agricole à nous aider à poursuivre cette opération. Nous saluons l’ensemble de l’élan de solidarité des Corses en cette occasion. Tous ceux qui le souhaitent peuvent nous apporter un soutien logistique ou financier à nos opérations en nous contactant sur notre page Facebook Corsica Sardegna Popoli del mari.

A sulidarità devi sempri essa pronta à movasi trà i dui isuli sureddi è populi frateddi " soulignent Modesto Fenu et Denis Luciani.