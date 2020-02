Solenzara : C'est la reprise des ateliers « Bien dans sa tête, Bien dans son corps »

Les ateliers reprennent le jeudi 5 mars 2020 à Solenzara de 10 à 12 heures chaque jeudi.Le cycle des ateliers de prévention débute par 10 séances consacrées à la stimulation de la mémoire et le bien être. Suivront des ateliers consacrés à la prévention des chutes et renforcement musculaire.Les ateliers de prévention séniors sont gratuits et destinés aux personnes de 60 ans et plus.Information et inscription :Maria – Sud Corse DomicileTél : 04 95 72 07 72