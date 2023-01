Social : La Collectivité de Corse met en place une maison pilote de l'enfant et de la famille

La maison des mille jours

L’idée était déjà en germe dans le plan voté en avril 2022 par l’Assemblée de Corse intitulé « Promotion de la santé pour tous, en tous lieux » qui développait, rappelle Bianca Fazi, « un de nos axes stratégiques de notre politique en matière de santé, à savoir passer d’une logique de prévention à une logique de promotion de la santé ». Un plan qualifié alors d’« exigeant et ambitieux pour améliorer la santé et le bien-être des habitants de Corse en agissant sur les déterminants de santé individuels - comportements, style de vie, connaissances – et environnementaux - social, professionnel, accès aux ressources, logement ». Il prévoyait notamment la création d’une « Maison des 1 000 jours » afin de pallier le manque de lisibilité et de coordination de l’offre de soin, d’accompagnement et de services aux familles. Adossée au service de protection maternelle et infantile (PMI), le concept de cette Maison est « de travailler ensemble pour répondre aux besoins de l’enfant et est adaptée aux besoins des parents. Avec la création de ce type de structures, nous essayons d’agir sur les mécanismes de la précarisation avec toujours une intention particulière sur les familles les plus vulnérables », indique Bianca Fazi.



Des objectifs opérationnels

Dans la pratique, le projet aligne neuf objectifs opérationnels. D’abord, offrir un accueil généraliste par accès direct, ouvert à tous les enfants et leur famille. Ensuite, identifier les acteurs pouvant être mobilisés autour de l'enfant, communiquer sur le dispositif, et réaliser une première évaluation de la situation individuelle et familiale qui sera complétée en fonction des besoins par une évaluation globale pluridisciplinaire. A partir de là, il s’agira de définir et mettre en route un parcours de santé, tout en favorisant la communication entre les différents intervenants et les groupes de paroles, la mise en place de partenariats et d’actions collectives, mais aussi des actions de promotion de la santé en direction des enfants et de leur famille, et des professionnels – sommeil, nutrition, activité physique, usage des écrans…, et enfin, d’assurer de la formation des professionnels en lien avec l'enfant et la famille.



Un test sur deux ans

Cette expérimentation, qui doit durer deux ans, de 2023 à 2025, avec pour objectif : « une file active d’environ 1 000 enfants et familles », débutera, pour cette première année, à Aiacciu dans les anciens locaux du centre de lutte contre la tuberculose. Elle bénéficiera d’un budget de 225 000 € par an, financé par les prises en charge forfaitaires des enfants et familles et abondé d’un financement complémentaire pour les actions collectives. Au cours de ce premier trimestre, deux personnes – un administratif et une infirmière compétente en petite enfance - seront recrutés à Aiacciu pour une ouverture prévue dans le courant de l’été. Deux autres recrutements s’effectueront pour Bastia avant la fin de l’année avec une ouverture prévue de la MEF Bastia au Fango, au premier trimestre 2024. Les salaires de ces quatre personnels seront totalement pris en charge par l’Etat pendant la période d’expérimentation. « Ce dispositif a vocation à s’étendre sur tout le territoire et à être pérennisé. A ce moment-là, ce seront des embauches pérennes pour la Collectivité. De 1000 enfants, on passera certainement à beaucoup plus », prévoit Bianca Fazi. Si l’expérimentation est positive, les MEF pourraient se déployer sur les territoire s ruraux et de l’intérieur « grâce à tous les partenariats finalisés », notamment en Balagne et dans l’Extrême-Sud avec des ouvertures programmées fin 2024.



N.M.