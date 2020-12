Six à table pour Noël : la règle sera plutôt respectée en Corse

La seule certitude dans cette période étonnamment flottante de crise sanitaire c'est que ce Noël ne ressemblera à aucun autre. Pour réveillonner en toute sécurité, le gouvernement, qui a exceptionnellement levé le couvre feu pour ce 24 décembre, recommande de n'être pas plus de six adultes autour de la table, sans compter les enfants. De quoi bouleverser le format traditionnel des fêtes surtout en Corse où les grandes familles se réunissent pour la fin d'année. Pour protéger ses proches ils sont nombreux ceux qui se préparent à une réunion en comité restreint, voir très restreint.

C'est ce qui ressort du sondage qu'on a lancé lundi 21 sur les réseaux sociaux et auquel un millier de personnes a répondu. Les deux tiers des internautes, environ le 65%, assurent qu'ils passeront Noël à six ou moins de six. Le tiers restant des Corses interrogés affirme qu'ils seront plus nombreux autour de la table de fêtes.



Si pour Marie-Benedicte "la période ne se prête pas aux déplacements" et il vaut mieux écouter les consignes des autorités, d'autres ne respecteront pas la règle comme Dephine qui pour voir tout les membre de sa nombreuse famille a opté pour un repas le 25 midi dans le jardin où les règles de distanciation sociale seront respectées.



Pour rappel ce soir, et tout au long des fêtes, les convives doivent respecter de bonnes distances physiques et les gestes barrières : porter son masque quand on ne mange pas ou qu'on ne boit pas, aérer les pièces du domicile régulièrement, se laver les mains et désinfecter les surfaces.

Et ne pas partager son assiette, ses verres ni ses couverts.