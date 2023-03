Situation politique de la Corse : Corsica Libera tire à boulets rouges sur le Gouvernement et la majorité territoriale

Le 21 mars dernier, un an jour pour jour après la mort d’Yvan Colonna, le FLNC revendiquait la paternité de 17 actions clandestines menées au cours des derniers mois. S’il n’avait pas encore pris la parole depuis lors, un peu plus d’une semaine plus tard, Corsica Libera tenait une conférence de presse ce mercredi après-midi devant la préfecture d’Ajaccio afin de réagir à cette communication et d’exprimer la position du mouvement sur l’actualité politique insulaire.Soulignant tout d’abord que le parti n’a pas « pour principe ni pour habitude de commenter des faits d’actualité au cas par cas », Petru Antone Tomasi, porte-parole du mouvement, a rappelé que « lors de sa dernière assemblée générale, Corsica Libera a réitéré le principe d’une solidarité politique avec le FLNC, c’est-à-dire avec des Corses qui ont choisi un autre chemin de lutte que le nôtre, mais avec lesquels nous partageons une certaine idée de la Corse ». « Cette solidarité s’applique aujourd’hui dans une situation où le conflit politique que connaît la Corse depuis plusieurs décennies n’a trouvé aucune issue et s’exprime de nouveau de manière active », a-t-il posé.Arguant par ailleurs que « la situation d’impasse que connaît notre pays aujourd’hui ne peut satisfaire aucun Corse et certainement pas notre courant politique », le porte-parole de Corsica Libera constate « avec amertume, qu’elle n’est que la conséquence logique de choix politiques opérés à Paris, mais aussi en Corse ». En effet, selon le mouvement indépendantiste, Paris a d’un côté « choisi et assumé la stratégie du chaos alors que tous les voyants étaient au vert pour s’engager dans une solution politique historique suite à l’initiative de paix du FLNC et à l’expression claire de la démocratie corse qui avait permis l’accession au pouvoir d’une majorité nationaliste ». Mais le parti n’épargne pas non plus ses anciens alliés de l’actuelle majorité territoriale qui, selon lui, « n’offre aucune perspective politique, alors que celle-ci est entrée consciemment dans une démarche de connivence avec Paris en prenant la responsabilité de rompre une démarche d’unité nationale ». Pis, Corsica Libera déplore que la majorité ait avalisé les « différentes lignes rouges imposées par l’État français, dans le cadre d’une parodie de processus dont la Corse et son peuple sont de facto exclus ».