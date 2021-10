"Situation de plus en plus dégradée pour les retraités" dénonce l’UD FO de Haute-Corse

« La situation économique et sociale de la Corse pèse d'autant plus lourdement sur les retraités dont le niveau de vie n'a cessé de diminuer ces 10 dernières années » indique Christophe Bertin, secrétaire de l’UD FO de Haute-Corse. « Notre section des retraités dénonce l'augmentation insupportable du prix des carburants et demande aux pouvoirs publics des mesures immédiates : un mécanisme dérogatoire permettant de bloquer l'évolution du prix à la pompe, le développement d'une fiscalité adaptée aux spécificités insulaires préconisées par le CESEC le 28 septembre dernier, l'octroi à l'ensemble des retraités public/privé d'une prime de vie chère ».





Le syndicat attire aussi l'attention des pouvoirs publics sur le « niveau exorbitant des prix pratiqués dans les EPAHD » et les grandes difficultés rencontrées pour les familles dans le maintien à domicile des personnes âgées.

« La section des retraités FO s'engage à mobiliser très largement les retraités pour la défense d'un niveau de vie décent et à participer à toutes les actions qui seront menées dans les semaines et mois à venir par l'Union Départementale de Haute Corse » conclut Christophe Bertin