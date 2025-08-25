Siscu - San Bartulumeu in u paisolu di A Casella

Étrange histoire que celle de cette petite chapelle dédiée à Saint-Barthélemy, San Bartulumeu au hameau de Casella à Sisco.

Datant du XVIIIe siècle, après la séparation de l’État et de l’église en 1905, elle a été rachetée par le notaire Auguste Ramelli.

« Pour récompenser Marie Tozza, femme de ménage de la famille, Auguste Ramelli lui avait donné cette chapelle. Mais il s’agit d’un don oral et aucun acte n’ a pour l’heure été retrouvé. Cette chapelle privée ne dispose donc pas de propriétaire officiel à ce jour », explique Ange-Pierre Vivoni, maire de Sisco.« Pourquoi Saint-Barthélemy ? En consultant les registres de l’époque, j’ai constaté qu’il y avait beaucoup de villageois qui portaient ce prénom. Mais ceci n’explique peut-être pas cela », ajoute le maire.





Mais qui était Saint-Barthélemy, ou Nathanaël, le moins connu des apôtres du Christ avec Saint-Philippe ? « C’était un homme de transparence et de vérité», souligne le diacre Gérard Cesari qui a célébré la messe de ce dimanche. « Il était d’une extrême droiture. Il a répondu à l’appel de Jésus et figure comme un témoin courageux du Christ appelant à vivre dans la vérité, sans masque. Il a été martyrisé, dépecé vivant, puis crucifié. Il faut s'en inspirer et renforcer sa foi avec lui ». Saint-Barthélemy est le patron des bouchers, des tanneurs et des relieurs.





Au fil des années la chapelle San Bartulumeu a souffert des intempéries et son toit s’est effondré. « À la fin des années 60, sous la direction de l’abbé Bertoni, des scouts entreprennent de la déblayer » nous apprend Ange-Pierre Vivoni. Si la toiture a été refaite par la suite, elle mériterait encore aujourd’hui d’être rénovée.

Fidèle à sa politique de préservation des chapelles de la commune et de la célébration des saints à qui elles sont dédiées, la très dynamique Associu Surghjente di Vita du président Anghjulu-Pasquale Rossi avait initié une messe chantée en ce dimanche 24 août. Une bonne cinquantaine de villageois y ont pris part autour du diacre Cesari et de la chorale I Cantori. Un buffet convivial a suivi.



