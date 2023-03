Sisco : Un appel aux financements pour faire revivre les 2000 ans d'histoire de Santa Catalina

Conscient du poids historique de ce domaine, le maire de Sisco, Ange-Pierre Vivoni, a donc initié son rachat, et obtenu un prêt de 2 millions d’euros, qui sera remboursé sur 40 ans, à hauteur de 60 000 euros par an. Un budget mis « à part » dans les finances de la commune, afin d’éviter que cet emprunt ne pèse sur les Siscais. Reste à trouver une organisation et un montage financier afin de permettre au domaine Santa Catalina de « retrouver son lustre d’antan ». « C’est un appel aux Siscais, aux Cap-corsains, aux Corses et aux non Corses ! » Institutions, collectivités, mécénat, loto du patrimoine… L’édile ne se ferme aucune porte, mais espère surtout recevoir du soutien. Présent à la conférence de presse de ce lundi 27 mars, le député Michel Castellani a quant à lui fait part de son engagement, et certifié que « s’il faut intervenir, à quelque niveau que ce soit, je serai présent ».



Pour le moment, le devenir précis du complexe n’a pas été déterminé. Mais avec 900m2 de bâti, les possibilités sont vastes. Un musée, le siège du parc naturel marin… « On va explorer toutes les pistes. Il faut amener la population, les historiens et les politiques à réfléchir, le devenir du lieu autrement. Il faut penser l’avenir en prenant en compte l’histoire, et le tout, en obtenant un développement économique harmonieux », conclut Marie Flach.