Sinfonicu Corsica : l’hommage musical à Petru Guelfucci en tournée sur l’île

Petru Guelfucci, figure incontournable du chant corse, avait rêvé d’entendre ses plus belles chansons réinterprétées avec la puissance d’un orchestre symphonique. Ce rêve devient réalité grâce à l’initiative de son fils, Petru Santu, entouré de Jean Castelli et du pianiste et chef d’orchestre Stéphane Escoms. Ensemble, ils ont imaginé "Sinfonicu Corsica", un spectacle où les titres emblématiques du chanteur d'Isula, Reame ou encore Corsica prennent une nouvelle ampleur aux côtés des cinquante musiciens de l’orchestre symphonique de Saint-Dié-des-Vosges.



Créé en janvier 2024 à Metz, le spectacle a rencontré un succès immédiat. Aujourd’hui, il s’apprête à traverser la Méditerranée pour une tournée exceptionnelle en Corse. À Ajaccio, Biguglia et Porto-Vecchio, Petru Santu Guelfucci, Jean Castelli, Stéphane Escoms, mais aussi Fabrice Andreani, Fanou Torracinta et Hervé Damiani uniront leurs voix et leurs instruments pour rendre hommage à l’une des plus grandes figures du chant corse.



La tournée sillonnera la Corse du 18 au 21 février 2025, avec une première représentation au Théâtre Empire d’Ajaccio, suivie de deux soirées au Spaziu Culturale Carlu Rocchi de Biguglia et d’une dernière date à la Salle Rouge de Porto-Vecchio.



Les billets sont disponibles sur les plateformes de réservation en ligne.