Sinema cunfinatu : ils reprennent des scènes cultes version nustrale

Il est responsable des programmes numériques à France 3 Corse Via Stella, elle est responsable du Théâtre de Bastia. Le couple cinéphile, Laurent Simonpoli et Frédérique Balbinot, a apporté sa pierre à l’édifice des réseaux sociaux en période de confinement en proposant des reprises de scènes cultes du 7e art. Shining, Itinéraire d’un enfant gâté, Pretty Woman, Pulp Fiction, Maman j’ai raté l’avion ou encore Les affranchis sont notamment mis à l’honneur.

Interrogé par Corse Net Infos, Laurent Simonpoli explique : “Tout le monde, dans ces moments là, a envie de partager quelque chose. On n’est pas soignants, on ne sauve pas des vies. D’abord on l’a fait pour nous. C’était drôle ! Puis on s’est dit qu’on allait le mettre sur Facebook.”





Belle idée ! Ici, pas de doublage réinventé façon Creustel (lire ici), ni de scène jouée à l’identique, au mot près. L'originalité de ces remakes réside dans ce petit plus croustillant qui nous rend plus proche d’eux et des personnages, cette chose qui nous touche à chaque nouvelle vidéo : le nustrale way of life à l’heure du confinement. Ainsi, le petit Cole du Sixième sens voit des gens partout qui se touchent et qui sortent sans leur attestation, Edward Lewis part pour Ajaccio au lieu de New York dans Pretty Woman, la scène de la douche dans Psychose dévoile un homme et non une femme, l’échange entre Jean-Paul Belomondo et Richard Anconina dans Itinéraire d’un enfant gâté devient celle d’un mari qui apprend à sa femme à dire “bonjour”.





Des films cultes donc, revus et corrigés par Laurent et Frédérique : “Une part de nous ou en rapport avec la situation”. Et la plaisanterie ne s’arrête pas là, le spectateur étant invité à retrouver le titre du film. “C’est une forme de jeu et on mesure à quel point les films sont passés dans la culture populaire. Tout le monde reconnaît une scène, se réjouit Laurent avant de préciser, on fait ça pour s’amuser, nous n’avons aucune prétention! ”



En effet, si dès les premières vidéos le principe fonctionne, le remake de Shining fait décoller les likes au delà de leur cercle d’amis. Une version où le personnage principal, Jack, poursuit Danny en criant “Tu ne respectes pas le confinement Danny, j’ai ton attestation…” dans un décor plus vrai que nature, puisque que la neige avait couvert les hauteurs de l’Île, la veille. Une prise seulement a été nécessaire, indique le couple, pour cette proposition qui ne manque pas de faire travailler les zygomatiques à défaut de télé-travailler. Très vite, ils sont sollicités pour partager cette parodie de Stanley Kubrick, ouvrant au public ce qui n’était au départ qu’un délire de confinés.





Confinés, nous le sommes tous, drôles pas forcément. C’est l’atout majeur de Laurent Simonpoli et Frédérique Balbinot qui, sans prétention, reprennent leur coup de cœur cinématographiques au prisme de leur quotidien sans changer le cœur des scènes. Mieux encore, le duo a le sens de la réplique, des punchlines que l’on aimerait voir rester cultes :



“Je ne te prends pas pour un clown. De toute façon les clowns roux, ça n’existe pas !” (Les affranchis )

“Je me demandais qui pouvait utiliser la douche. On est en confinement… on ne se lave pas !” (Psychose )

“On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre? La belle expression de Pinzutu!” (Un air de famille.)



Fort de leur succès, le couple Balbinot-Simonpoli a lancé un compte Instagram sous le nom de Moviesincasa (lien ici) . Et si l’on souhaite évidemment que la situation sanitaire ne dure pas, on peut tout de même se réjouir de cette initiative, drôle et créative, qui égaye quelques minutes de nos journée.

State in casa !