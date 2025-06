« Sette in Caritellu » : un club ajaccien pour faire du sport ensemble, sans barrière

Des fauteuils agréés, adaptés et sécurisés pour le sport handicap

Pour permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer leur discipline favorite en toute sécurité, l’association travaille en partenariat avec Kheiron Innovation, géré par Wally Salvan une société qui a mis au point un fauteuil roulant, le Wallaby, à destination des sportifs en situation de handicap qui a pour objectif de favoriser le vivre-ensemble à travers les sports inclusifs basés sur la mixité filles-garçons. Conçu en plastique recyclé et recyclable dix fois, son prix solidaire va permettre la pratique du sport pour tous : « Nous avons commandé 14 fauteuils dans un premier temps. Et nous avons également obtenu que les personnes qui ont eu une reconnaissance de leur handicap puissent se faire rembourser à 100% par la Sécurité Sociale. Ces fauteuils sont agréés par les différentes fédérations et sont constitués d’arceaux renforcés pour permettre une bonne pratique des disciplines notamment le Touch Rugby, qui sont assez impressionnantes à regarder ».



A court-terme, « Sette In Caritellu » vise la cinquantaine de licenciés pour aborder la prochaine saison et débuter ses entrainements qui seront concentrés entre le gymnase de Vignetta et celui du groupe scolaire de Porticcio. L’association appelle tous ceux qui partagent les mêmes valeurs du vivre-ensemble et de l’inclusion à les rejoindre dès maintenant, quelque soit son âge ou sa condition physique. La structure a également passé un partenariat avec Maison de Santé de Valicelli pour permettre aux seniors de passer des tests physiques afin de pratiquer sa discipline en toute sécurité.