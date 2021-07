Serge Simon: "le travail réalisé par la Ligue Corse de Rugby est remarquable".

Pour l'instance régionale, dirigée par Jean-Simon Savelli, ce bilan d'étape, au terme d'une saison rendue encore plus compliquée en raison de l'épidémie de Covid 19, a, paradoxalement, révélé l'actuelle bonne santé du rugby insulaire surtout dans les jeunes catégories où le nombre de licenciés suit une courbe ascendante.

La LCR, possédant de nombreux projets a vu ses effectifs croitre de 12% ce qui est remarquable alors même que d'autres disciplines, à l'échelle insulaire, ont, elles, chuté au niveau de leurs adhérents.

Pour Serge Simon, cette hausse significative du nombre de licenciés représente l'investissement des dirigeants régionaux, mais aussi, des clubs insulaires: " C'est le résultat d'un travail d'équipe et il faut le souligner car la Ligue Corse lors de ses dernières saisons n'a cessé de s'engager sur la voie du renouveau. Pour la Fédération il n'y a pas de grandes ou de petites ligues, même si la Corse n'est pas l'Occitanie, il y a des dirigeants qui sont des militants du rugby et par voie de conséquence la FFR se doit de les accompagner dans tout ce qui est mis en œuvre pour développer notre discipline".





La structuration étape indispensable

Serge Simon devait souligner qu'il est indispensable de porter son regard sur l'avenir en insistant sur la structuration des ligues mais aussi des clubs: " le message que la Fédération désire faire passer auprès des clubs et des ligues c'est qu'il faut continuer à travailler de manière à pouvoir multiplier les offres de pratique, mais surtout il faut poursuivre l'effort de structuration pour que nous puissions aller de l'avant. Cela est indispensable car nous allons bénéficier de l'effet Coupe du Monde 2023 qui aura lieu en France".

Dans ce cadre la mise en place des Conseillers Techniques a été un apport précieux: "La FFR a mis quatre ans à recruter les 150 CTC qui sont des salariés de la Fédération. Cela représente un budget de 12 millions d'euros soit 12% du budget fédéral. Nous avons voulu cela pour permettre un développement le plus efficace possible sur l'ensemble des territoires et au regard des premiers retours cela se passe plutôt très bien. A cela il faut ajouter les 2023 alternants qui vont venir soutenir les efforts des clubs. Tout est mis en œuvre pour que les clubs ne soient pas seuls".



Une convention avec Belambra Club



Lors de ce même week-end balanin a été signé un partenariat , en présence de Jean-Simon Savelli, Serge Simon et Thierry Lesourd directeur du Belambra Club de Balagne, entre la Ligue Corse et le Belambra Club de Lozari. Cette signature régionale est la déclinaison de celle nationale avec le numéro U n des clubs de vacances au niveau hexagonal. Ce partenariat a pour but de permettre la Ligue Corse de recevoir des équipes venues d'Outre-Méditerranée mais aussi de promouvoir l'ovalie au sein même des clubs Belambra. Une démarche innovante qui place le rugby entre sport, loisir et développement.