Sensibilisation aux herbiers de Posidonies du Parc marin du Cap Corse et de l’Agriate

En Corse, l’opération de sensibilisation a eu lieu ce samedi 11 juillet au port de Saint Florent, en plein cœur du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate où les agents de l’OFB, accompagnés d’Eric Hansen, directeur inter-régional PACA et Corse, sont allés à la rencontre des visiteurs.

Au programme, rencontre avec les plaisanciers sur le plan d’eau pour les sensibiliser à la préservation du milieu marin, puis débarquement à Fiume Santu pour découvrir les missions de l’OFB sur la lagune et les enjeux forts de biodiversité sur le site



Tous les ans, de nombreux touristes posent leur serviette sur les plages de Corse, sans savoir qu’ils mettent les pieds dans un écosystème incroyable.

En effet, le Parc regroupe à lui seul 13 % des herbiers de Posidonies de Méditerranée française. Cette espèce endémique constitue un habitat pour diverses espèces et remplit des fonctions écologiques essentielles : oxygénation du milieu, frayère et nurserie, puits de carbone, etc. Scientifiques et acteurs institutionnels se mobilisent depuis plusieurs années pour leur préservation, notamment en prévenant les impacts du mouillage des bateaux de plaisance.

De plus, les habitats marins profonds du Parc sont méconnus du fait de leur accès difficile alors qu’ils sont essentiels à la survie de la biodiversité sous-marine. Les plongeurs réalisent tous les étés des inventaires des espèces présentes dans les récifs coralligènes profonds pour comprendre comment mieux les protéger.

C’est pourquoi les agents de l’OFB et du Parc marin iront tout l’été à la rencontre des vacanciers pour les prévenir et les informer sur la conduite à adopter dans un tel environnement.