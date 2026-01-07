Sénatoriales - Jean-Charles Orsucci se positionne pour une candidature d'union autour du projet d'autonomie

Julien Castelli le Vendredi 26 Juin 2026 à 16:11

L’examen, prévu en octobre par les sénateurs, du projet de loi constitutionnel pour l’autonomie de la Corse marquera une étape importante pour la suite du processus qui vient de voir l’Assemblée nationale adopter le texte en première lecture. Conscient que le chemin est encore long, le maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci regarde se profiler avec attention les élections sénatoriales du 27 septembre, et appelle les partisans de l’autonomie à se réunir autour d’une candidature commune en Corse du Sud, qui pourrait être la sienne.