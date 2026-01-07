À Calvi et dans tous les ports de Corse, la SNSM ouvre ses portes pour mettre à l’honneur ses bénévoles et sensibiliser

Chaque année, ils répondent présents, de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météorologiques. Pourtant, leur engagement reste souvent discret. Les samedi 27 et dimanche 28 juin, les Journées nationales des Sauveteurs en Mer mettront en lumière ces femmes et ces hommes qui assurent bénévolement le secours aux personnes en difficulté sur le littoral français.



Créées en 2017, année où le sauvetage en mer a été déclaré Grande cause nationale, ces journées célèbrent cette année leur dixième édition. Elles mobiliseront plus d’une centaine de stations de sauvetage à travers la France, dont celles de Corse, avec un même objectif, faire découvrir les missions de la SNSM, rappeler les règles essentielles de prévention avant l’été et susciter de nouvelles vocations. La SNSM, association reconnue d’utilité publique, rassemble près de 10 000 bénévoles répartis dans plus de 200 stations de sauvetage et 32 centres de formation. Chaque année, ils portent assistance à plusieurs dizaines de milliers de personnes en mer et sur le littoral. Leur activité repose largement sur la générosité du public, les dons finançant une grande partie des bateaux, des équipements et des formations.



À Calvi, cette journée prendra une dimension particulière. Présidente de la station SNSM de Calvi-Balagne Laura Iborra-Fresneda, rappelle l’esprit de cette mobilisation nationale. « C’est un rendez-vous très important pour nous puisqu’il permet de mettre en lumière l’engagement de milliers de bénévoles qui, partout sur le littoral français, donnent de leur temps pour assurer le secours en mer, souvent dans l’ombre et sans que le grand public ne réalise forcément tout ce qui se cache derrière ces missions».



Des bénévoles prêts à partir à toute heure

À la station de Calvi-Balagne, une trentaine de bénévoles composent aujourd’hui l’équipe, dont une vingtaine de sauveteurs embarqués. Tous exercent une activité professionnelle ou sont retraités, mais restent disponibles à tout moment pour intervenir lorsqu’ils sont sollicités par le CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, chargé de coordonner les opérations de secours en mer.

« Nous partageons tous la même volonté d’être présents lorsqu’une personne est en difficulté en mer », souligne Laura Iborra.

Elle insiste également sur une réalité souvent méconnue. « Derrière chaque intervention, il y a aussi des bénévoles qui peuvent quitter leur famille, leur travail ou leur activité à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit pour aller porter assistance à quelqu’un qu’ils ne connaissent pas. C’est un vrai engagement».

Car être sauveteur en mer ne consiste pas uniquement à intervenir lors des opérations de secours. « C’est aussi se former régulièrement, maintenir les moyens opérationnels, participer à des actions de prévention et sensibiliser les usagers de la mer aux bonnes pratiques de sécurité».

Les nouveaux bénévoles suivent d’ailleurs des formations complètes.

« À la station de Calvi, nous avons les mêmes compétences opérationnelles en secourisme que les sapeurs-pompiers. Toutes ces formations sont assurées aux personnes qui nous rejoignent».



Une journée placée sous le signe de la découverte

Les festivités débuteront à 17 heures sur le parking situé au pied de la Tour du Sel.

Le public pourra visiter la vedette actuellement en service, en attendant l’arrivée, prévue courant juillet, du nouveau bateau de sauvetage de la station.

« C’est la première fois que la station de Calvi sera dotée d’un bateau entièrement neuf. Nous l’attendons avec impatience car il est indispensable pour assurer nos missions sur l’une des plus vastes zones d’intervention de France, qui s’étend du début du désert des Agriate jusqu’au golfe de Porto».

Autour du bateau, plusieurs partenaires du monde maritime seront également présents, notamment la gendarmerie maritime avec son unité nautique ainsi que le bateau océanographique Stareso, dont les navires pourront également être visités.

Des stands de secourisme, de prévention, une boutique SNSM proposant différents objets dont les bénéfices seront reversés à la station, ainsi qu’un atelier maquillage pour les enfants compléteront les animations. Une buvette sera assurée par Gloria.

Cette édition accueillera également, pour la première fois, le club de bras de fer Corse, venu participer aux animations et renforcer les liens entre les différents acteurs du monde maritime.



Sensibiliser… et recruter

Au-delà des animations, cette journée constitue également un temps fort pour faire connaître la réalité du bénévolat au sein de la SNSM.

« Nous recrutons en permanence afin d’avoir suffisamment de bénévoles disponibles et que la pression des astreintes ne repose pas toujours sur les mêmes personnes », explique Laura Iborra.

L’objectif est aussi de rappeler que chacun peut contribuer à la sécurité en mer, soit en rejoignant les équipes, soit en soutenant financièrement l’association.

« Les dons sont essentiels. Ils nous permettent d’entretenir nos bateaux, de renouveler notre matériel et de former nos équipages. Sans cette solidarité, il serait impossible de poursuivre nos missions dans les mêmes conditions».



Une soirée festive au profit des sauveteurs

À partir de 20 heures, la journée laissera place à un moment plus convivial.

Le pêcheur Petit Jo préparera un repas autour d’un triptyque de thon rouge composé de rillettes, carpaccio et thon fumé, accompagné d’une salade et d’un dessert. Proposé au tarif de 25 euros, le repas permettra également de soutenir financièrement la station, une partie des recettes étant reversée à la SNSM.

Trois groupes se succéderont ensuite sur scène jusqu’en fin de soirée.

Pour les bénévoles calvais, cette journée est avant tout une invitation à venir rencontrer celles et ceux qui veillent, souvent dans l’anonymat, sur les usagers de la mer.

« Nous espérons que cette journée permettra de mieux faire connaître notre engagement, de susciter des vocations, de renforcer les liens avec le territoire et bien sûr de sensibiliser chacun à la sécurité en mer».