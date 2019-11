Semaine du Handicap : les professionnels de l'Extrême Sud en quête d'informations

Dans la grande salle rouge, face à un auditoire concerné par le sujet, les différents représentants des organismes en charge de la question du handicap et plus largement de la santé au travail mettent en avant l’importance de ce sujet.

« Nous avons comme objectif premier, celle du maintien dans l’emploi de la personne en situation de handicap quel qu’il soit. Pour permettre ce maintien il est primordial que nous puissions avoir un dialogue clair, sans réserve pour pouvoir aménager au mieux les conditions de travail du salarié. Dans la microrégion nous avons la chance de tous nous connaitre et de tous travailler dans le sens du maintien dans l’emploi » explique Marie-Noëlle Nicolaï, docteur et spécialiste de la médecine du travail.





Maintenir dans l’emploi, l’objectif de tous

« A partir du moment où la personne est reconnue travailleur handicapés, nous pouvons intervenir pour l’obtention d’aides financières afin d’aménager les conditions de travail de la personne. Parmi le champ des possibles aides, nous comptons celles concernant les prothèses auditives mais aussi l’aménagement du véhicule, si celles-ci ont un impact sur les conditions de travail des personnes » poursuit Christèle Copolani, référente insertion professionnelle pour la MDPH.





Enjeu de société et d’avenir, la place des personne en situation de handicap dans le monde de l’entreprise à fait l’objet d’une révision de la loi le 5 septembre 2018, afin de favoriser leur insertion dans le monde du travail et de l’entreprise. « Nous allons, par plusieurs leviers, mettre en œuvre de nouveaux outils pour rendre les conditions d’emploi plus favorables aux professionnels handicapés, le parcours emploi compétence en est un. A l’heure actuelle la loi oblige, seules les entreprises de plus de 20 salariés à avoir 6% de travailleurs handicapés, nous allons avec ces nouvelles prérogatives gouvernementales pouvoir favoriser mieux l’insertion et le maintien des personnes en situation de handicap et tous les employeurs vont être mobilisés pour y parvenir » continue Baptiste Ferracci, chargé de développement de l’emploi et des territoires .



Convaincus de l’importance de maintenir dans l’emploi, le plus de salariés possible et fort de la prise de connaissance des nombreux leviers et aménagements réalisables des conditions de travail d’un salarié handicapé, les différents acteurs du monde professionnel sont satisfaits d’avoir participé à cette journée européenne pour l’emploi des personnes handicapées.