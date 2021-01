Semaine des métiers du numérique en Corse : des opportunités d'emploi et de formation

Salon en ligne "Recruter dans les métiers du Numérique"

PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen) Présentation des métiers et des formations pour y accéder (Développer ses compétences digitales et bureautiques est une formation destinée aux demandeurs d’emploi ayant besoin d’apprendre les bases de la bureautique pour occuper un poste. Au programme : maîtrise de l’outil informatique et du web, Word, excel, powerpoint et outils collaboratifs).

Présentation des métiers et des formations pour accéder aux Métiers du Numérique (Webdesigner, Chargé de communication digitale, Développeur d’applications web et mobiles, Chef de projet informatique)

Présentation des formations en alternance

Présentation de l'ensemble des programmes financés et conventionnés (OpenClassrooms)

Présentation des programmes Prép'apprentissage

Au niveau national six établissements sur dix anticipent l'impact que le numérique aura sur leur activité et un établissement sur dix estime nécessaire de recruter de nouveaux profils ou de nouveaux métiers différents pour accompagner ce changement.Afin de mettre en avant les opportunités d’emploi ou de formation du secteur du numérique Pôle emploi organise, du 25 au 29 janvier 2021, « La Semaine des Métiers du Numérique » en partenariat avec Google, la Grande Ecole du Numérique, LinkedIn et Syntec Numérique.Plus de 1100 événements et animations à distance ou en présentiel, dans le strict respect des mesures sanitaires prescrites par les pouvoirs publics, sont organisés sur l’ensemble du territoire à destination des demandeurs d’emploi et des entreprises (job dating, ateliers de sensibilisation aux services numériques de Pôle emploi, ateliers de découverte du codage, etc.).En Corse de nombreux événements sont organisés avec plusieurs partenaires tels que AFLOKKAT, Open Class Room, La coopérative A Prova, MEDEF, Télé Paese, IGESA, ICARE Technologie Good Barber, Advance Emploi Corse, Armée de l’Air, E Gestion, Les éditions corses, EMAHO Bastia, Kalliste Informatique. Vous portez participerRetrouvez toutes les manifestations de la « La Semaine des Métiers du Numérique ».