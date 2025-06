Semaine de la santé sexuelle : la Corse se mobilise du 2 au 8 juin

Contraception, consentement, prévention des infections sexuellement transmissibles, accès aux soins : en Corse comme ailleurs, la santé sexuelle reste une question sensible, parfois encore taboue. C’est précisément pour en parler autrement — de façon claire, bienveillante et accessible — que s’organise, du 2 au 8 juin, la 5e édition de la Semaine de la Santé Sexuelle. Sur tout le territoire, des actions sont prévues à destination de tous les publics, des lycéens aux personnes âgées, en passant par les familles, les jeunes LGBTQIA+ ou les personnes en situation de handicap.



À Bastia, Ajaccio, Porto-Vecchio, Propriano ou Ghisonaccia, stands d’information, ateliers, colloques, dépistages gratuits ou animations en milieu scolaire ponctueront cette semaine d’action coordonnée par l’ARS Corse. Avec un objectif affiché : faire de la santé sexuelle un droit pour tous, un pilier de santé publique et un levier d’émancipation. « La santé sexuelle ne se limite pas à l’absence de maladie : elle implique de pouvoir vivre sa sexualité de manière épanouie, sécurisée, dans le respect de soi-même et des autres. » rappelle l’Agence régionale de santé (ARS) de Corse, qui coordonne cette semaine de mobilisation.



Contraception et IVG : un recours en ville en forte hausse

Parler de santé sexuelle, c’est aussi évoquer les réalités concrètes de terrain : accès à la contraception, information fiable, accompagnement en cas de grossesse non désirée. En Corse, comme ailleurs, ces sujets restent sensibles — et les données de l'ARS le confirment. En 2024, plus de 900 femmes corses ont eu recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG), tous lieux de prise en charge confondus. Si le nombre d’interventions dans les établissements hospitaliers diminue (notamment à Ajaccio et Bastia, avec respectivement –22 % de séjours), les prises en charge en ville progressent nettement. Près de 600 IVG médicamenteuses ont ainsi été réalisées par des professionnels de santé libéraux, en hausse dans les deux départements. Chez les mineures, 24 IVG ont été enregistrées, dont une majorité par voie médicamenteuse. Une tendance qui souligne l’importance d’un accès renforcé à la prévention et à l’information, en particulier chez les jeunes.



Le consentement au centre des actions

Autre axe de la campagne : le consentement, notion fondamentale mais encore mal comprise, en particulier chez les plus jeunes. Une donnée alerte : un jeune sur deux a déjà vécu une expérience sexuelle non consentie. Et selon l’enquête Virage, une femme sur sept et un homme sur vingt-cinq déclarent avoir été victimes d’une forme de violence sexuelle au cours de leur vie.



Des ateliers sont organisés en milieu scolaire, à la Mission locale ou dans les centres de santé, pour aborder cette question avec pédagogie. À Bastia, des lycéens du Giocante de Casabianca créeront leurs propres outils de sensibilisation.



VIH, IST, dysfonctions : parler de tout

La semaine vise également à renforcer la prévention des IST, notamment du VIH, avec des dépistages gratuits et anonymes proposés dans plusieurs villes. À Ajaccio, la galerie de l’Atrium accueillera une action grand public avec présence de médecins, sage-femmes et bus médicalisé.



Enfin, des ateliers porteront sur les maladies ou troubles sexuels — souvent tus, rarement pris en charge — qui concernent pourtant une large part de la population. Les organisateurs insistent : ces sujets ne doivent plus être relégués à la sphère privée, mais faire partie intégrante de la santé publique.



Cette 5e édition s’inscrit dans une volonté affirmée de rendre la santé sexuelle inclusive et accessible, quel que soit l’âge, le genre ou le contexte de vie. Des cafés-parents, des rencontres avec des aidants de personnes handicapées, des ateliers en clubs sportifs ou campings sont ainsi prévus. « L’objectif est de permettre à toutes et tous de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres, exemptes de coercition, de discrimination et de violences. »