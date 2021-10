Semaine bleue à Lisula, retour des festivités pour les seniors

Après une édition annulée pour cause de mesures sanitaires en 2020, la ville de Lisula a revêtu depuis ce lundi 4 octobre une belle couleur azur pour célébrer comme il se doit, la fameuse Semaine bleue.Un événement organisé en étroite collaboration entre La Fabrique Citoyenne du CCAS et le CIAS de Lisula.Rappelons que cette année, la " Semaine Bleue" semaine dédiée à la valorisation de de la place des aînés au sein de la société, a fêté ses 70 ans.C'est sur la Marinella, avec un atelier Zoumba qu'a débuté le programme, suivi par la traditionnelle "Marche Bleue" au cœur de la ville." L'événement-phare de la journée de mardi était bien évidemment l'ouverture de l'exposition des œuvres créées par les seniors" précise Izabella Belcarz, animatrice de la Fabrique Citoyenne.Cette action a été réalisée à l'initiative des personnes inscrites aux ateliers mosaïques de la Fabrique. "Elles se sont vraiment investies à fond car en dehors de leurs créations mosaïques. Elles ont aussi demandé à leurs amies artistes de participer à cette expo" ajoute Izabella Belcarz.Des très agréables moments pour célébrer le retour des événements festifs dédiés aux seniors. "Durant un mois ces derniers ont appris la chorégraphie de Jérusalema".Une danse restituée ce samedi matin, toujours sur la Marinella.Dès le 11ocrobre, c'est la reprise des ateliers de la Fabrique Citoyenne du CCAS de Lisula. " Le programme de la rentrée a été un peu retardé. Nous proposerons divers ateliers proposés pas le CIAS et CIAS", les deux institutions étant sur le point de fusionner.Notamment des cours d'anglais : le lundi pour les intermédiaires de 17h30 à 18h30 et pour débutants de 18h30 à 19h30Des cours de Corse divisés en deux groupes : le mercredi de 17h15 à 18h15 et de 18h15 à 19h15.Pour plus de renseignements 04 95 11 03 22 ou 04 95 11 03 27