Seize personnes sont mortes sur les routes de Haute-Corse en 2021

245 accidents corporels au lieu de 338, 335 blessés au lieu de 441 en 2019 et surtout une baisse de presque 24 % du nombre de tués sur les routes. Soit, 16 en 2021 contre 21 en 2019. La baisse suit la tendance nationale en partie expliquée par le couvre-feu en début d’année.



Sur les 16 personnes décédées sur la route pendant l’année, six étaient des motards. « Cela représente 40 % des morts alors que les deux roues ne comptent que pour 10 % de l’ensemble des véhicules en circulation », précise Mejdi Jamel. Pour beaucoup, la vitesse est mise en cause. D’où l’emplacement symbolique de cette opération ce jeudi 16 décembre. L’axe Bastia-Arena est « l’un des plus accidentogènes » selon les autorités et nécessite un renforcement de la vigilance. « Ces routes sont en bon état donc les gens sont tentés de rouler plus vite », regrette Mejdi Jamel. L’implantation d’un ou de plusieurs radars seraient en discussion.