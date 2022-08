Sécurité routière : a-t-on le droit de conduire en tongs ou claquettes ?

Pour conduire, le Code de la route n'impose pas aux automobilistes tel ou tel type de chaussures. Selon l’ article R 412-6 II du Code de la route , il n'est pas interdit de porter des tongs, des sandales ou des claquettes pour conduire à condition que vous soyez maître de votre véhicule. En effet le conducteur "doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent". Ainsi, dans les faits, des chaussures ouvertes et non attachées peuvent bouger ou glisser des pieds et empêcher ainsi le conducteur d’appuyer correctement sur les pédales.C'est donc aux forces de l’ordre d'évaluer si votre comportement ou votre tenue peuvent constituer un danger.Si vous êtes arrêté, les forces de l'ordre jugeront, en fonction de la situation, si votre comportement est dangereux et devront rédiger de manière très précise les circonstances. En tout état de cause, vous pourriez être passible d'une amende de 2e classe (35 €) minorée à 22 € si vous payez immédiatement. Vous ne perdez pas de points sur votre permis et ne risquez pas l'immobilisation de votre véhicule.Les choses peuvent se compliquer si vous avez un accident alors que vous conduisiez avec des chaussures ouvertes. Votre assurance peut refuser de vous indemniser si celui-ci est lié à une conduite jugée dangereuse donc en tongs ou pieds nus.Et comme la loi est interprétable, conduire en talons peut conduire aux mêmes sanctions.