Secourisme : une journée inédite pour les réservistes du Nebbiu, de Balagne et du Cap Corse

Ce samedi, la salle des fêtes de Poghju d’Oletta a réuni plusieurs bénévoles engagés dans les réserves communales de sécurité civile. Outre les membres des deux réserves hôtes, ceux de Corbara en Balagne et de Sisco dans le Cap Corse ont pris part à une formation aux premiers secours civiques de niveau 1 (PSC1). Cette journée inédite dans le département a été rendue possible grâce à l’implication de la réserve communale d’Oletta-Poghju d’Oletta, avec pour objectif de transmettre les gestes essentiels qui peuvent sauver des vies. La manifestation a également été marquée par la présence des maires des deux communes organisatrices : Jean-Pierre Leccia pour Oletta et Antoine Vincenti pour Poghju d’Oletta, venus saluer l’engagement des réservistes et témoigner de leur soutien à cette initiative citoyenne.





Une volonté forte de renforcer la culture du secours

Pour Jean Canu, responsable de la réserve organisatrice, cette action s’inscrit dans une démarche citoyenne et collective : « Nous sommes très heureux d’avoir pu organiser cette session de formation inédite au sein de notre territoire en y associant nos collègues de Corbara et Sisco. Elle concrétise une volonté forte : celle de renforcer la culture du secours et de la prévention auprès des citoyens engagés que sont les membres des réserves communales. Cette journée, placée sous le signe du partage et de l’apprentissage, témoigne de l’importance de la coopération entre les communes et les institutions de sécurité civile. »





Un partenariat fort avec le SIS 2B

La formation, dispensée par le Sergent-Chef Didier Lorien Giovanetti du centre de secours de Saint-Florent, s’inscrivait dans le cadre d’un partenariat souhaité par la direction du Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse (SIS 2B). Le Lieutenant-Colonel Thierry Nutti, chef du groupement des affaires institutionnelles et citoyennes, et président de l’Union départementale des personnels du SIS 2B (UDPSIS 2B), était présent pour marquer le soutien de l’institution : « La présence du SIS 2B à cette formation reflète notre engagement constant en faveur du développement de la citoyenneté active et de la culture du secours. Cette initiative portée par la réserve communale d’Oletta-Poghju d’Oletta est un bel exemple d’action concrète et vertueuse, que nous soutenons pleinement. Je salue le sérieux et l’enthousiasme des participants, qui ont montré aujourd’hui que la sécurité civile est l’affaire de tous. »





Des gestes concrets pour sauver des vies

Au programme de cette journée : protéger, alerter, secourir. Les bénévoles ont appris à réagir face à des situations critiques, comme l’étouffement, une hémorragie, une perte de connaissance ou un malaise, et ont été initiés à l’utilisation du défibrillateur. Grâce à des mises en situation réalistes et un encadrement bienveillant, chacun a pu s’entraîner aux gestes qui sauvent dans un esprit de solidarité et d’engagement. À midi, tous les participants étaient conviés à partager un copieux Spuntinu.





Un enjeu vital pour les territoires ruraux de Corse

Au-delà de la formation elle-même, cette initiative souligne un enjeu crucial pour les microrégions rurales, nombreuses sur l’île, où l’éloignement des centres de secours impose de pouvoir compter sur des citoyens formés et réactifs. En cas d’urgence, chaque minute gagnée peut sauver une vie. Doter les communes de bénévoles capables d’intervenir rapidement, c’est renforcer la résilience locale. La réserve communale de sécurité civile d’Oletta-Poghju d’Oletta, avec le soutien du SIS 2B, montre ainsi la voie d’une sécurité civile de proximité, humaine et responsable, au service de tous les Corses.