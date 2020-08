Scandola : la patrouille de gendarmerie qui tombe à pic

"À l’occasion d’une journée où les prévisions de Météo France semblaient idéales (mer calme, vent faible), les conditions météorologiques se sont soudainement dégradées.

Le vent s’est levé, la houle s’est formée et cinq jeunes qui se trouvaient sur une petite embarcation sans permis se sont retrouvés ballottés par les vagues. Le moteur du bateau se décrocha rendant ainsi impossible la navigation.

En patrouille dans la réserve de Scandola au moment des faits et assistant à la scène, les gendarmes se sont immédiatement dirigés vers la petite embarcation de 3,90 mètres afin de leur porter assistance.

Les jeunes ont embarqué sur le semi-rigide de la gendarmerie et leur navire a été remorqué par les gendarmes."