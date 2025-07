Sartène : la plage de Tivella fermée après la découverte d’un engin explosif

La décision a été prise dans l’urgence, ce jeudi, par le maire de Sartène. La plage de Tivella est désormais interdite d’accès, jusqu’à nouvel ordre. L’interdiction a été motivée par la découverte d’un engin explosif sur le sable, dans une zone non sécurisée. Selon l’arrêté municipal, publié sur Facebook, les services de secours ne peuvent pour l’instant intervenir pour neutraliser l’objet. En attendant l’évaluation et l’intervention des services compétents, la municipalité a jugé nécessaire de baliser la zone et de fermer temporairement la plage.



L’arrêté précise que « le non-respect de cette interdiction se ferait aux risques et périls du contrevenant » et que « la responsabilité de la commune serait dégagée en cas de dommages ».



Les services de la préfecture, la gendarmerie, la direction de la sécurité publique et les services municipaux sont désormais mobilisés pour veiller à l’application de la mesure. Aucune information n’a été donnée pour l’instant sur la nature exacte de l’engin découvert ni sur la date possible de réouverture de la plage.