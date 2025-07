Sartène classée site patrimonial remarquable par le ministère de la Culture

Le classement est désormais acté. Le ministère de la Culture a inscrit la commune de Sartène au titre des sites patrimoniaux remarquables (SPR), par un arrêté en date du 4 juin 2025. Publiée au Journal officiel, cette décision concerne le centre ancien de la commune ainsi que ses extensions urbaines et paysagères.



La procédure avait été engagée par la municipalité dès 2022, avec une première délibération favorable du conseil municipal en novembre de cette même année. Après avis positif de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, le projet a fait l’objet d’une enquête publique, validée en mai dernier par le commissaire enquêteur.



Selon l’arrêté ministériel, ce classement s’appuie sur l’intérêt historique, architectural, archéologique, artistique et paysager du secteur concerné. Il permet un encadrement renforcé des interventions sur le bâti, dans une logique de conseil, de restauration et de mise en valeur. Le CAUE de Corse ou les Architectes des bâtiments de France peuvent ainsi être mobilisés pour accompagner les projets.



Ce classement vient compléter le label « Villes et Pays d’art et d’histoire », attribué à Sartène en 2009. Il permet à la commune d’accéder à des dispositifs spécifiques de soutien, notamment en matière de planification urbaine, de rénovation ou d’actions de sensibilisation.