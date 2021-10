Sartè : Un concert hommage au violoniste et chef d’orchestre Yehudi Menuhin

Samedi 9 octobre l’église Santa Maria de Sartè accueillera le temps d’un concert un célèbre duo : le violoniste argentin Juan Maria Barceras et la pianiste sartenaise Christine Fonlupt.Un évènement organisé par l’association Henry Mary en partenariat avec RCFM, soutenu par la Ville de Sartè, la Collectivité de Corse et Air Corsica en hommage à Yehudi Menuhin, violoniste et chef d’orchestre décédé le 12 mars 1999.Artiste visionnaire et humaniste, ce dernier a longtemps collaboré avec Jean-Paul Poletti, directeur artistique de l’association. Une rencontre qui l’a profondément marqué.expliqueM. Poletti qui tenait fortement à réaliser cet hommage.Yehudi Menuhin lui avait confié peu avant son décès l’élaboration d’un programme d’enseignement musical pour la Corse intitulé Mus-E, avec en perspective l’ouverture d’une classe à Sartè. Une occasion qui ne se réalisa malheureusement pas. « Cet homme avait une vision du monde sans égal. Il m’a beaucoup apporté, c’est énorme ce qu’il a fait pour moi. Il fut mon maître de stage durant 4 ans. Je partais régulièrement le voir par la suite. Nous correspondions pour qu’il vienne à Sartè mais à cause des lenteurs administratives cela ne s’est pas produit. »Le musicien polyphoniste a donc choisi de réunir un duo composé de deux brillants artistes, car l’artiste avait lui-même démarré sa carrière en se produisant avec sa sœur. « C’est une chance de les avoir tous les deux. Ils ont une renommée internationale. L’un a été reconnu comme un des violonistes les plus talentueux de sa génération, et l’autre est une grande pianiste originaire de Sartè, qui enseigne au CNSM de Paris et au CRR de Sainte Maur des Fossés. »Ainsi, l’association culturelle mettra une fois de plus à l’honneur le talent d’artistes reconnus sur la scène internationale.D’autres évènements sont également au programme cet hiver avec des stages, des master classes, un concert le 29 octobre de soledonna le trio féminin des nouvelles polyphonies corses. Un témoignage d’Antoine Ciosi sur les chanteurs oubliés du 20ème siècle et des années 1970 est prévu le 11 novembre.