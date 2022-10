Sarrola-Carcopino : forte mobilisation contre un projet immobilier au Mandriolu

"Tarra corsa . Tarra nostra . Tarra paisana ", l es quelques mot s inscrits sur la banderole résument le sens de la mobilisation qui ce samedi 15 octobre au lieu-dit Mandriolu , sur la commune de Sarrola-Carcopino , a réuni une centaine de personnes.

Le lieu n’a pas été choisi au hasard par les organisateurs du rassemblement, du u Cumitatu Naziunalistu di a Gravona : c 'est ici, à Mandriolu, que dans quelques mois, une quarantaine de locaux commerciaux devraient voir le jour. Le permis de construire concernant ce vaste projet immobilier a été en effet récemment déposé à la CAPA. "Un projet immobilier, un de plus qui pullule actuellement en Corse et qui n'a que faire des orientations préconisées par le "Padduc"" dénonce le Cumitatu qui depuis plusieurs années redoute "la défiguration urbanistique et la désadaptation sociale et culturelle qu'engendrait un autre projet de lotissement sur cette zone à vocation agricole et pastorale."



En demandant de mettre en compatibilité les documents d'urbanisme locaux avec le Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ( Padduc ), le CNG dénonce ce nouveau projet immobilier qui "ne s'insère pas dans la trame rurale et traditionnelle de cette commune pastorale" . Les habitants du Mandriolu "n'ont pas envie de vivre comme si on vivait à Baleon e ou au milieu d’une colonisation" indiquent les manifestants qui pointent du doigt ce projet "qui s'affuble cette fois du titre "artisanal", mais qui, selon eux, prévoit de bâtir 3 hangars photovoltaïques "qui dissimulent en fait 42 locaux à destination locative et commerciale". Pour U Cumitatu, cette construction qui "ne s'insère pas dans la trame rurale et traditionnelle de la commune" et "met en danger le fragile équilibre humain, social et communautaire que composent toutes ces femmes et ces hommes, originaires de Sarrula Carcupinu et de ses environs."



En dénonçant l'impact social de ce type de projets "qui s'insèrent dans une logique d'éradication, de"dépossession et de colonisation qui ne dit pas son nom", le Cumitatu demande le retrait du dépôt de permis de construire du projet qui aurait été déposé il y a un mois.