Sarrola-Carcopino : Après un incident technique, l’Atrium n’ouvrira pas ce dimanche

Un important dispositif de sécurité a été déployé samedi 19 avril à l’Atrium. Vers 18 heures, une fuite de gaz a été détectée, entraînant l’intervention rapide des gendarmes et des pompiers sur place. Si l’alerte a d'abord évoqué une fuite de gaz de ville, il s’est finalement avéré qu’il s’agissait d’une fuite de gaz réfrigérant, utilisée au rayon boucherie de l’hypermarché Auchan.



Par mesure de précaution, l'ensemble du site a été évacué dans le calme. Près de 1 200 clients et 70 salariés ont été conduits vers la sortie, tant au niveau de l’hypermarché que des 80 boutiques de la galerie commerciale.



Dans un communiqué, la direction a précisé que l’hypermarché restera exceptionnellement fermé ce dimanche 20 avril pour des raisons techniques, avant une réouverture prévue lundi matin dès 8h30. Le drive Auchan Atrium, quant à lui, restera accessible et fonctionnera normalement ce dimanche.