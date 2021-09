Santa-Maria-di-Lota : belle soirée de clôture pour le stage de chant polyphonique dirigé par Sylvia Micaelli

Une belle expérience que ces chanteurs en herbe ne sont pas prêts d'oublier.

Bienveillance, travail, rigueur, solidarité et humour ce sont les mots que les stagiaires de l'atelier de polyphonie corse organisé par Sylvia Micaelli ne sont pas prêts d'oublier. Cinq jour de découverte pour la plupart des participants qui ne connaissaient pas cette méthode de chant. "Bravo pour leur travail et leur motivation !", souligne l'organisatrice, "Cette semaine passée ensemble a été comme une parenthèse hors du temps. Entre le premier jour de stage, où seize personnes, qui, pour la plupart ne se connaissent pas, se rencontrent et n'ont apparemment en commun que le désir de découvrir les chants polyphoniques Corses et le dernier soir, où des amis se séparent le cœur serré, il y a une belle aventure humaine !"