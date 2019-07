Santa Maria-di-Lota : I Scontri di e Pieve reviennent les 26, 27 et 28 juillet prochains

L'événement se déroulera les 26, 27 et 28 juillet prochains sur la place de la mairie avec une nouveauté cette année : la manifestation se tiendra aussi en nocturne, à partir de 16h. Et pour limiter les dangers de l'alcool au volant, tout en offrant un moyen de transport rapide et confortable à nos visiteurs, les organisateurs, L'Association u Monte Niellu et la municipalité de Santa Maria di Lota, en partenariat avec la Communauté d'Agglomération de Bastia mettent à disposition des visiteurs une navette gratuite qui fera le trajet aller-retour depuis la mairie de Bastia et jusqu'aux Scontri di e Pieve pendant les trois jours de 20h (heure de fin de la ligne de bus habituelle) à 1h du matin.