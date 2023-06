Santa Lucia di Tallà célèbre a Festa di l'oliu novu les 3 et 4 juin

Allier le patrimoine rural et architectural. Tel est le credo de la Festa di l’Oliu Novu et de Sainte-Lucie- de-Tallano dont les habitants et les équipes municipales successives ont entrepris, depuis les années 1990, de mettre en valeur cet héritage pour en faire un lieu et une destination reconnus, non seulement en Corse, mais aussi à l’extérieur de l’île." explique Lisa Pupponi, étudiante en urbanisme de 23 ans, qui prend la suite de Don Pierre Corsi, à la présidence du Comité d’Animation culturelle tallanais.



Epaulée par les aînés et bénévoles de longue date, la nouvelle équipe souhaite ainsi insuffler une nouvelle dynamique à l’évènement tout en gardant son essence.