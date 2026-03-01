Sans surprise à Porto-Vecchio, le nouveau conseil municipal a réelu Jean-Christophe Angelini maire

Une centaine de Porto-Vecchiais sont venus assister à la réélection de Jean-Christophe Angelini par son nouveau conseil municipal.
Comme le veut la loi, c’est le doyen de la nouvelle assemblée qui préside la séance de l’élection du nouveau maire. Un privilège à la Pyrrhus pour Georges Mela, 65 ans, qui a donc été contraint d’enfiler l’écharpe à son principal adversaire politique, Jean-Christophe Angelini, qui l’a battu dimanche. Beau joueur, Georges Mela s’est acquitté de la tâche avec bonhomie. Ayant demandé qui se porte candidat à la fonction, il voit Jean-Christophe Angelini lever timidement le bras. « Non ? », feint-il de s'étonner. « Eh oui… Désolé ! », l’a gentiment macagné le maire porto-vecchiais, qui sera élu avec 25 des 33 voix du conseil municipal, soit celles de sa majorité. Pour la forme, mais aussi afin de marquer les prémices de leur opposition future, les trois têtes de listes battues se sont portées candidates à la fonction : au final, Michel Chiocca a recueilli une voix, Vannina Chiarelli-Luzi deux voix et Georges Mela cinq voix, soit ce que pèse leur groupe respectif en terme de représentation au sein de ce nouveau conseil municipal.
Paradoxalement, bien qu’ayant été élue dès le premier tour par les Porto-Vecchiais, la nouvelle majorité de Jean-Christophe Angelini disposera d’un conseiller municipal en moins par rapport au mandat écoulé (25 contre 26). Car le code électoral ne se soucie pas de savoir si l’élection s’est conclue après un tour, ou deux (comme c’était le cas en 2020 à Porto-Vecchio) : il répartit mathématiquement les sièges suivant les scores de chacun des candidats, à échéance de l’élection. Un élu en moins au conseil municipal ? Anecdotique, souffle un proche de Jean-Christophe Angelini : « On voit surtout que l’opposition sera morcelée, alors qu’avant, elle était unie. » De fait, l’opposition menée par Georges Mela perd deux conseillers municipaux par rapport au précédent mandat (5 contre 7). Elle restera néanmoins la première force d’opposition à Jean-Christophe Angelini, devant celles incarnées par Vannina Chiarelli-Luzi (deux élus) et Michel Chiocca (un élu) qui font toutes deux leur entrée au conseil municipal.
Paradoxalement, bien qu’ayant été élue dès le premier tour par les Porto-Vecchiais, la nouvelle majorité de Jean-Christophe Angelini disposera d’un conseiller municipal en moins par rapport au mandat écoulé (25 contre 26). Car le code électoral ne se soucie pas de savoir si l’élection s’est conclue après un tour, ou deux (comme c’était le cas en 2020 à Porto-Vecchio) : il répartit mathématiquement les sièges suivant les scores de chacun des candidats, à échéance de l’élection. Un élu en moins au conseil municipal ? Anecdotique, souffle un proche de Jean-Christophe Angelini : « On voit surtout que l’opposition sera morcelée, alors qu’avant, elle était unie. » De fait, l’opposition menée par Georges Mela perd deux conseillers municipaux par rapport au précédent mandat (5 contre 7). Elle restera néanmoins la première force d’opposition à Jean-Christophe Angelini, devant celles incarnées par Vannina Chiarelli-Luzi (deux élus) et Michel Chiocca (un élu) qui font toutes deux leur entrée au conseil municipal.
Jean-Christophe Angelini s'entoure de neuf adjoints
Après le maire, il a fallu procéder à l’élection de ses adjoints, qui seront au nombre de neuf, soit le maximum autorisé. Une seule liste s’était portée candidate, celle du groupe majoritaire Pà Portivechju, qui a recueilli 25 des 33 suffrages (huit bulletins nuls). Par rapport au mandat précédent, ils sont cinq à demeurer adjoints de Jean-Christophe Angelini : Michel Giraschi, Nathalie Apostolatos, Jacky Agostini, Véronique Filippi et Vincent Gambini (dans cet ordre). Les rejoignent Santina Ferracci, Didier Lorenzini, Nathalie Maisetti et Grégory Susini. Ces derniers siégeaient déjà au conseil municipal. Ils bénéficient d’une promotion, ce qui veut dire qu’aucun nouvel élu n’aura été nommé directement adjoint. Ce nouvel exécutif s’inscrira donc dans la continuité de l’action menée entre 2020 et 2026. Reste à connaître leurs délégations, ce qui sera défini « lors d’un prochain conseil municipal », a précisé le maire.
Réélu confortablement , Jean-Christophe Angelini a remercié les Porto-Vecchiais, et ce « quel qu’aurait pu être leur choix dimanche dernier ». Il s’est dit fier de représenter « cette communauté d’entrepreneurs, de créateurs, ces femmes et ces hommes debout qui ne se laissent intimider par personne et qui veulent construire pierre par pierre le chemin pour leurs enfants ». Au terme d’une campagne électorale qu’il a voulu vivre au plus près des Porto-Vecchiais, Jean-Christophe Angelini veut montrer qu’il reste à l’écoute : « Les Porto-Vecchiais ont relevé les succès, mais aussi disons-le les impasses, les difficultés et les carences. Je veux leur dire que nous allons continuer à travailler sans relâche. »
Après le maire, il a fallu procéder à l’élection de ses adjoints, qui seront au nombre de neuf, soit le maximum autorisé. Une seule liste s’était portée candidate, celle du groupe majoritaire Pà Portivechju, qui a recueilli 25 des 33 suffrages (huit bulletins nuls). Par rapport au mandat précédent, ils sont cinq à demeurer adjoints de Jean-Christophe Angelini : Michel Giraschi, Nathalie Apostolatos, Jacky Agostini, Véronique Filippi et Vincent Gambini (dans cet ordre). Les rejoignent Santina Ferracci, Didier Lorenzini, Nathalie Maisetti et Grégory Susini. Ces derniers siégeaient déjà au conseil municipal. Ils bénéficient d’une promotion, ce qui veut dire qu’aucun nouvel élu n’aura été nommé directement adjoint. Ce nouvel exécutif s’inscrira donc dans la continuité de l’action menée entre 2020 et 2026. Reste à connaître leurs délégations, ce qui sera défini « lors d’un prochain conseil municipal », a précisé le maire.
Réélu confortablement , Jean-Christophe Angelini a remercié les Porto-Vecchiais, et ce « quel qu’aurait pu être leur choix dimanche dernier ». Il s’est dit fier de représenter « cette communauté d’entrepreneurs, de créateurs, ces femmes et ces hommes debout qui ne se laissent intimider par personne et qui veulent construire pierre par pierre le chemin pour leurs enfants ». Au terme d’une campagne électorale qu’il a voulu vivre au plus près des Porto-Vecchiais, Jean-Christophe Angelini veut montrer qu’il reste à l’écoute : « Les Porto-Vecchiais ont relevé les succès, mais aussi disons-le les impasses, les difficultés et les carences. Je veux leur dire que nous allons continuer à travailler sans relâche. »
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