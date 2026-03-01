Sans surprise à Porto-Vecchio, le nouveau conseil municipal a réelu Jean-Christophe Angelini maire

Après le maire, il a fallu procéder à l’élection de ses adjoints, qui seront au nombre de neuf, soit le maximum autorisé. Une seule liste s’était portée candidate, celle du groupe majoritaire Pà Portivechju, qui a recueilli 25 des 33 suffrages (huit bulletins nuls). Par rapport au mandat précédent, ils sont cinq à demeurer adjoints de Jean-Christophe Angelini : Michel Giraschi, Nathalie Apostolatos, Jacky Agostini, Véronique Filippi et Vincent Gambini (dans cet ordre). Les rejoignent Santina Ferracci, Didier Lorenzini, Nathalie Maisetti et Grégory Susini. Ces derniers siégeaient déjà au conseil municipal. Ils bénéficient d’une promotion, ce qui veut dire qu’aucun nouvel élu n’aura été nommé directement adjoint. Ce nouvel exécutif s’inscrira donc dans la continuité de l’action menée entre 2020 et 2026. Reste à connaître leurs délégations, ce qui sera défini « lors d’un prochain conseil municipal », a précisé le maire.

, Jean-Christophe Angelini a remercié les Porto-Vecchiais, et ce «

». Il s’est dit fier de représenter «

». Au terme d’une campagne électorale qu’il a voulu vivre au plus près des Porto-Vecchiais, Jean-Christophe Angelini veut montrer qu’il reste à l’écoute : «

»

quel qu’aurait pu être leur choix dimanche derniercette communauté d’entrepreneurs, de créateurs, ces femmes et ces hommes debout qui ne se laissent intimider par personne et qui veulent construire pierre par pierre le chemin pour leurs enfantsLes Porto-Vecchiais ont relevé les succès, mais aussi disons-le les impasses, les difficultés et les carences. Je veux leur dire que nous allons continuer à travailler sans relâche.