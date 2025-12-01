Sans-abris à Bastia : un foyer fermé accentue la tension sur les places d’accueil

Alors que le froid commence à s’installer en Corse, les nuits dehors deviennent de plus en plus difficiles pour les sans-abris. À Bastia, deux structures principales permettent d’héberger les personnes dans le besoin : l’accueil d’urgence Sébastien Cascinelli dans le quartier Saint-Joseph, avec 18 places ouvertes à l’année, et l’établissement A Fratellanza dans le quartier de Toga, qui dispose de 11 places. Mais ce dernier, fermé depuis le mois d’août « pour des raisons budgétaires », comme le glisse son directeur, rend le foyer d’urgence de Saint-Joseph surchargé. « Leur foyer n’a pas encore rouvert à ce jour », explique Christine Malafronte, directrice de l’association Le Foyer de Furiani qui gère la structure d’accueil à Saint-Joseph. « N'ayant plus que 18 places au lieu des 29 habituelles, on est forcément surchargés, et c’est assez embêtant. »





Faute de place, la directrice confie que certaines personnes ne peuvent pas être accueillies au sein du foyer. « Il y a des nuits où on ne refuse personne, et d’autres nuits où on refuse trois ou quatre personnes », explique-t-elle. « Parfois, on monte à 19 personnes, et au début du mois de novembre, on est monté à 21 personnes sur des lits d’appoint, mais on a arrêté parce que ça pouvait être dangereux. On n’est pas agréé pour recevoir autant de monde, et s’il arrive quoi que ce soit, comme un incendie, c’est notre responsabilité, donc on ne peut plus le faire. » Le quotidien du personnel devient alors particulièrement difficile. « C'est compliqué pour les veilleurs de nuit qui travaillent sur place de refuser trois ou quatre personnes et de les laisser dans la rue. On a eu de la chance parce qu’il a fait beau longtemps, mais là, depuis une semaine, il fait vraiment froid. Cette situation est compliquée pour le personnel et pour les gens qui restent dehors, bien qu'on espère quand même qu'ils trouvent des squats accessibles ou d'autres solutions chez des copains… »





Des solutions d’urgence ?





Tant que le foyer A Fratellanza reste fermé, l’association Le Foyer de Furiani indique avoir sollicité les services de l’État pour pouvoir gérer les situations d’urgence. « On a demandé s’il était possible de débloquer des budgets d'urgence, par exemple pour un week-end comme celui qu’on vient d’avoir avec des grosses pluies ou de la neige, afin d’étendre nos capacités d'accueil et de permettre à des gens qui demandent un hébergement et qui n’ont pas de réponse sur des périodes climatiques assez complexes de bénéficier de nuits dans un hôtel. » Des solutions temporaires qui visent à pallier l’absence des 11 places manquantes et à garantir un toit pour tous, même lors de conditions climatiques difficiles. De son côté, l’établissement A Fratellanza indique que « des négociations sont en cours » pour rouvrir les portes du foyer d’accueil le plus rapidement possible.



Même si « on ne sait pas s’il va rouvrir, et à quelle date », l’association Le Foyer de Furiani espère que le foyer de Toga pourra rouvrir rapidement. « C'est vrai que ce serait bien que ça se débloque, parce qu'on rentre dans la période froide quand même, et ces places manquent, surtout l’hiver », détaille la directrice. « En temps normal, on arrive à répondre à l'ensemble des demandes sur la Corse lorsque tous les établissements sont ouverts. En fait, il y a plus de précarité, on le voit dans la rue, mais pas plus de demandes : ce sont des gens qui ne sont pas en demande de prise en charge. Ils ont déjà dépassé ce stade sur le continent, et ils viennent ici, mais sans être forcément en demande d'hébergement. Du coup, on a un volume de places suffisant, et un fonctionnement de partenariat et de proximité qui est aussi suffisant pour accéder à l'ensemble des demandes. Mais là, on espère vraiment que le foyer va pouvoir rouvrir. »

