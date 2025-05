San Teofalu : Corte célèbre son saint patron avec ferveur

Saint Théophile de Corte est le seul saint corse. Il est né à Corte le 30 octobre 1676. Blaise de Signori était le fils de Jean-Antoine de Signori et de Marie-Madeleine Arrighi, deux familles issues de la noblesse cortenaise et insulaire.

Il est né dans sa maison de la vieille ville située derrière l’église de l’Annonciation où est érigée aujourd’hui la chapelle qui lui est dédiée.

Tout jeune, Blaise de Signori est entré au couvent des Capucins de Corte avant de rechercher un ordre plus strict. Il s’est ainsi dirigé vers le couvent des Franciscains de l’Observance, qui est devenu depuis une des résidences étudiantes, au quartier Grossetti. Il avait alors 17 ans et il prit Théophile pour prénom, signifiant « l’ami de Dieu ».

C’est au Ritiro de Civitella, en Émilie-Romagne (Italie), que Théophile s’installa jusqu’en 1729 avant de rentrer chez lui 34 ans plus tard avec une mission spécifique : créer un Ritiro, c’est-à-dire un couvent aux règles franciscaines plus sévères, dans toutes leurs nudités et austérités.





Après plusieurs échecs, c’est au couvent de Zuani, construit le 18 mai 1731, que Théophile va créer ce Ritiro en 1732. Il y sera d’ailleurs nommé gardien en décembre de cette même année. Mais en raison du caractère austère du couvent, les moines le quittent et ils ne seront plus que trois à y vivre. Et c’est là que Théophile va réaliser son premier miracle. À cette époque la Corse est secouée par plusieurs révoltes contre Gênes, et pour mater ces insurrections, les Génois font appel à l’empereur allemand qui envoie en Corse une armée avec à sa tête le prince de Wurtemberg. Ce dernier s’empare de Corte et lance un ultimatum à la population qui doit se soumettre sous peine de représailles. La population s’y refuse, l’ultimatum expire et le prince décide de marcher sur Aleria en détruisant tout sur son passage. Et cette route vers Aleria passe par Zuani. La population s’affole. Elle implore Théophile de lui venir en aide. Ce dernier decide alors de se rendre à Corte y rencontrer le prince de Wurtemberg.





Touché par les paroles de Théophile implorant la clémence et le pardon à la voix d’une voix douce, mais posée, le prince décide d’accorder à Théophile tout ce qu’il veut. C'est ainsi que le petit village de Zuani fut épargné…