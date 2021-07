San Nicolao : du fioul et des produits chimiques déversés à la cascade de l’Ucelluline

Malgré le débit d’eau, la pollution s’est propagée en nappe sur le périmètre, endommageant l’écosystème. Plus bas, la zone de baignade bien connue des locaux et des touristes a été interdite d’accès. La baignade a été autorisé après le retrait des bidons et le nettoyage naturel grâce au débit de l’eau. Si c’est la première fois que cela arrive, l’acte ne semble pas relever de la simple décharge naturelle, usage encore trop fréquent et interdit par le code de l’environnement. Pour la mairesse « c’est un acte délibéré fait pour nuire » car pour accéder à la rivière il faut emprunter un petit sentier partant de la route, bidons sous le bras. Impossible de les lancer depuis le pont sinon ils auraient explosé au contact de la roche. Une manœuvre qui demande plusieurs aller-retours et de la détermination. Contre qui ? Contre quoi ? Marie-Thérèse Olivesi n’a aucune piste, « la région est très calme, même l’été avec la forte fréquentation touristique que connaît Moriani ».



Seul espoir pour elle, que le ou les auteurs soient retrouvés par la police de l’environnement et qu’ils répondent de leur crime, car s’en est un. Un crime contre l’environnement, repréhensible par la loi.