San Martinu : la navette stoppe à Petra Nera

La rédaction le Lundi 3 Février 2025 à 15:48

Le collectif "Mobilité pour Tous – San Martino" n'est pas content et le fait savoir. Dans un courrier adressé au président de la communauté d'agglomération de Bastia, au président du service des transports de la CAB et à la maire de San Martino di Lota, il réclame le maintien de la navette qui reliait jusqu'à présent le village de San Martino à Bastia. Depuis ce 3 février, cette navette amène les gens du village jusqu'à Petra Nera et pas au-delà. Explications du collectif.