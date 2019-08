San Ghjuvanni in’cantu : le nouveau festival de musique de la Costa Verde

Rédigé par La rédaction le Vendredi 9 Août 2019 à 16:22

Suite au succès rencontré l'année dernière lors de la venue du pianiste franco-américain Alan Gampel, Alexandre d’Oriano a décidé de poursuivre cet élan de partage culturel avec la création d’un festival : le San Ghjuvanni in’cantu.



Soucieux de diversifier les genres musicaux et les artistes, Alexandre d’Oriano connu dans les environs pour avoir rapporté un piano de concert de Paris,et l'avoir mis à disposition du plus grand nombre en l’entreposant à l’église du village, il a décidé pour cette année d’inviter une brillante cantatrice insulaire, Julia Knecht qui accompagnée par Olivier Cangelosi au piano offrira au public un hommage à Maria Callas.



Diana Saliceti se produira dans le cadre plus intimiste d’une terrasse de village ombragée par un vaste tilleul et le célèbre groupe corse Vitalba clôturera le festival en l’église paroissiale.



L’ensemble de ces représentations sera suivie par un moment de partage et d’échange avec les artistes proposé par les associations U San Mamilianu et U Casone.



