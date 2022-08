San Bertuli d'Orezza le 24 août, lieu de culte et de rencontre depuis le Moyen Âge

La statue de San Bertuli nichée dans une alcôve est transpercée de plusieurs couteaux. Cette représentation singulière est la marque de la souffrance du saint touché dans sa chair. Il est le guérisseur des maladies de peau et la dévotion qui lui est liée est très répandue dans toute la Castagniccia.Messe, procession et une grande convivialité font du 24 août, une journée qui perpétue une ancienne tradition.Marie-Jeanne raconte."Depuis que je suis enfant, je viens à San Bertuli, et tous les ans il y a beaucoup de monde. Une messe est célébrée à 11 heures. Elle est chantée en Corse par de nombreux interprètes .Ensuite nous nous retrouvons pour le repas en extérieur".Là Marie-Jeanne et Georges prennent le relais."Nous ne proposons que nos produits : des fritelle, la charcuterie, du fromage et du brocciu et les canti è paghjelle accompagnent ce moment festif".Les chants, plus sacrés, ne résonnent que pendant la procession quand à 14 heures, la statue du saint portée est accompagnée par les plus belles voix de la Castagniccia. Après l'avoir tournée vers les 4 pieve, celle de l'Ampugnani, la Tavagna, l'Orezza et l'Alesani, elle est placée devant l'église puis, l'après-midi se poursuit en chansons et en partageant les délicieux produits de la ferme Grisanti où tout est fait dans la plus pure tradition. Jean-Philippe Grisanti, le fils approvisionne la bergerie avec ses chevaux, un hélicoptère achemine le plus gros des boissons et des victuailles, certains arrivent à dos de mule et les plus sportifs empruntent des chemins plus longs pour y parvenir, mais ils valent le détour car la magie du lieu est saisissante.Marie-Jeanne poursuit : '"San Bertuli clôture l'été. On attend le 24 août avec impatience, c'est une rencontre qui honore notre Saint et qui se fait dans la convivialité, les jeunes et moins jeunes chantent toute la journée'"L'ascension jusqu'à San Bertuli est à la portée de tous. "On rencontre sur le chemin des enfants de 5 ans, mais aussi des personnes de 80 ans" confie l'hôte des lieux.À qui veut s'émerveiller de l'endroit, visiter cette chapelle sobre et majestueuse, ou sentir la vibration des voix qui rendent le lieu plus prégnant encore, il faut arpenter les sentiers, dont le plus court est celui qui part de Monacia et qui nécessite, environ, 1h30 de marche, pour avoir une fois arrivé, le réconfort de déguster les meilleures fritelle de monde : celles de Marie-Jeanne !