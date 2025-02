Samba’Avà di Corti : la Batucada corse qui fait vibrer la ville

Outre le carnaval, Samba’Avà di Corti intervient lors de nombreux événements à Corte, comme le Cavall’in Festa, le Restonica Trail, ou encore les soirées commerçantes. La Batucada soutient aussi des causes comme la lutte contre le cancer du sein, en participant à des marches de sensibilisation. Le groupe se retrouve chaque jeudi à 18h30 dans une des salles d’Equiloisirs, où toute personne intéressée par cette aventure musicale peut rejoindre l’équipe. “Si des personnes souhaitent participer, elles peuvent me contacter” , précise Michel Buresi.



Samba’Avà di Corti est bien plus qu’un simple groupe de musique : c’est une véritable famille où chaque membre trouve sa place et partage la passion de la samba. Le groupe incarne l’esprit festif et communautaire du Brésil, tout en apportant sa propre touche corse à cette tradition musicale dynamique.