Salon du chocolat d'Ajaccio : un week-end gourmand au palais des congrès

En plus de ces animations et de ces exposants, trois champions du monde sont présents sur le Salon afin de montrer leurs différents talents. Mickaël Azouz qui a remporté la première édition de la coupe du monde de pâtisserie, Yannick Maurie, champion du monde de sucre tiré artistique et Sébastien Lagrue, champion du monde du pain au chocolat.

Sébastien Lagrue propose ses viennoiseries à la dégustation, dont le pain au chocolat strié qu’il a lui-même inventé, pendant que Yannick Maurie crée des sculptures artistiques tel un souffleur de verre, à une différence près, lui travaille du caramel. « Les gens sont assez étonnés de voir ça en direct, ils ont plus l’habitude de regarder ce genre de choses à la télé, sourit le champion du monde tout en enfilant ses gants pour le début de sa prochaine démonstration. Il faut environ une heure de travail pour réaliser une sculpture comme celle-ci, on est sur le thème de Disney alors je vais réaliser Simba du Roi Lion ». Certaines de ses œuvres, comme celle qui lui a permis de remporter le Graal, peuvent dépasser les 20 kg.



« Le CFA d’Ajaccio a d’ailleurs emmené ses élèves afin de pouvoir échanger avec ses trois grands champions » se réjouit le président.



Entre 15 000 et 20 000 visiteurs sont attendus ce week-end, « un petit booster économique pour le centre-ville avec des hôtels pleins, des gens qui vont au restaurant avant de venir au salon, reprend Paul Pierinelli. À un mois et demi des fêtes de fin d’année cela permet également aux gens de voir les produits et de retourner en boutiques durant les fêtes, tout le monde est gagnant ».



Un week-end rempli de délices chocolatés.