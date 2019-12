Salon du chocolat d'Ajaccio : le succès au rendez-vous

C.-V. M le Samedi 14 Décembre 2019 à 21:29

Première à Ajaccio pour le salon du chocolat et des délices de Corse et première réussie. Vendredi et ce samedi, malgré les mauvaises conditions atmosphériques, le salon a, en effet, fait le plein au palais des congrès. Il en ira, sans doute, de même ce dimanche. En tout cas, les habitants d'Ajaccio et de sa région pourront encore apprécier à l'envi les mille et une douceurs exposées par des centaines de nos meilleurs artisans. Mais pas seulement. Avec l'amélioration de la météo beaucoup de chocolat va encore s'écouler au palais des congrès où les organisateurs ont tout prévu pour satisfaire tous les visiteurs - petits et grands. Le Salon du chocolat d'Ajaccio c'est encore ce dimanche jusqu'à 19 heures. N'oubliez pas d'en profiter : il ne viendra plus jusqu'à l'année prochaine. Quelques photos pour vous mettre l'eau à la bouche…

