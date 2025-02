Salon de la chasse de L’Île-Rousse : Les fédérations des chasseurs seront bien présentes

Jean-Baptiste Mari, président di a Federazione di i Cacciadori di Corsica a fait le point sur le différend inhérent aux propos tenus lors de la présentation de l'événement il y a quelques semaines. Jean-Baptiste Mari a tenu d'abord à rappeler que la fédération régionale des chasseurs de Corse (FRCC) dans un communiqué rendu public le 21 janvier "avait fait savoir son désappointement après la publication dans la presse de partenaires du Salon de la Chasse de L’Île-Rousse exprimant leur souhait de « développer la destination chasse en Corse » de manière touristique."Depuis, l’ACAIR, association organisatrice du Salon, a tenu, à la fois par les réseaux sociaux et par une rencontre avec la présidence de la FRCC, "à rassurer les chasseurs et leurs représentants". L’ACAIR a fait savoir en effet que "ces propos sur le vœu d’un tourisme de chasse en Corse n’ont jamais été les siens et qu’elle ne le souhaite pas plus aujourd’hui" indique encore le président de la fédération.Jean-Baptiste Mari rapporte aussi que les organisateurs du Salon "se sont dits parfaitement conscients que l’organisation et le contexte de la chasse en Corse ne permettaient pas aujourd’hui de créer des produits « chasse » dans le tourisme insulaire".Les problèmes de gestion de la chasse et de la faune sauvage, l’organisation et la structuration encore très insuffisantes des chasseurs, l’équilibre fragile actuel entre les différents usagers de la nature, les propriétaires et les problèmes de diminution de plusieurs gibiers dans l’île, font partie des raisons qu’on ne peut ignorer et qui rendent l’idée inapplicable souligne encore la présidence de la fédération. De plus la chasse en Corse est parvenue à rester jusqu’à aujourd’hui une activité largement populaire et donc pas réservée à quelques privilégiés comme on le voit souvent ailleurs."Le malentendu ayant été résolu, les fédérations représentant les chasseurs insulaires annoncent donc qu’elles seront donc bien présentes au Salon de la Chasse de L’Île-Rousse du 25 au 27 avril prochains."