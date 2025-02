Salon de l’Agriculture 2025 : village Corse, le rendez-vous incontournable

Il faut dire qu’ils sont au bon endroit. Sur les stands des quelque 70 producteurs : coppa, prizuttu, brocciu, migliacci, agneau de lait en sandwich… De quoi se sentir à la maison. Ce n’est pas Thomas et Louis, deux Bastiais vivant respectivement à Lille et à Paris pour le travail, qui diront le contraire. Eux aussi avaient envie de Corse. « Il y a des évènements qu’on ne peut pas louper quand on fait partie de la diaspora. Le salon de l’agriculture c’en est un. C’est un endroit où on se retrouve avec beaucoup de plaisir. On se sent un peu chez nous », raconte Thomas accoudé au comptoir.



Et si une envie de Corse vous prend aussi, rendez-vous au pavillon 7.1. Producteurs et artisans vous attendent jusqu’au 2 mars.