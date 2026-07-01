Salmo Trek - Et de 4 pour Ghjuvà Azara-Mariani

Pour cette 6e édition les pêcheurs n’ont pas été à la fête et les salmonidés bien difficiles à ramener sur le bord des lacs. « L’an passé, en binôme avec ma sœur Stella, nous avions mis 6 heures pour atteindre le quota, terminant 12e au général et 1er en mixte » souligne Ghjuvà. « Cette année il nous a fallu 12h30 et ça nous a mis un peu dedans au niveau du timing. Les autres concurrents ont également connu des difficultés et mis plus de temps. On peut peut-être l’expliquer par le changement climatique. Par exemple cette année avec chutes de neige tardives, les lacs se sont dégelés plus tardivement. Peut-être aussi que les poissons s’éduquent et se méfient de plus en plus. Nous avions mis en place une stratégie de départ, qui nous semblait pourtant logique, car le tracé était pratiquement le même que l’an passé mais elle ne s’est pas révélée payante. On a dû se rajouter un lac pour avoir le quota et 10 km en plus. Le manque d’activité des poissons, ajouté à quelques imprévus, comme des baigneurs sur un lac après une longue marche d’approche a vraiment rendu cette édition particulièrement compliquée avec une 13e place à la clé sur 101 équipes venues de tous horizons comme de Chine, de Belgique ou de Roumanie. Un résultat qui nous laisse un léger goût d’inachevé, car nous espérions mieux. Mais c’est aussi ça, la Salmo Trek : Savoir s’adapter, persévérer et ne jamais rien lâcher. C’est une aventure aussi exigeante que magnifique. Cette sixième édition restera une aventure humaine, sportive et halieutique inoubliable. Nous reviendrons plus forts l’an prochain. ».





Ghjuvà et Kevin n’étaient pas les seuls corses engagés sur ce Salmo Trek très prisé. « Un immense bravo à notre ami Morgan Calu, de Porto-Vecchio qui avec son fils Milo, 9 ans, terminent 4e ! Son autre fils, Marc, 11 ans, qui faisait équipe avec son parrain prend la 28e place. Bravo également à nos amis Michel Vittori et Joseph Tosi venus de Corte et dont c’était la 1ère participation et la découverte de l’omble chevalier qu’on ne trouve pas ici » conclut Ghjuvà Azara-Mariani.



*Les Salmonidés sont une famille de poissons à nageoires rayonnées. Elle comprend les saumons, les ombles, les ombres, les corégones et les truites.

** Espèce de poissons de la famille des salmonidés, communément appelé en France truite rouge.